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UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle gelecek hafta oynanması planlanan tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının ertelendiğini açıkladı.
13.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:17
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle gelecek hafta oynanması planlanan tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının ertelendiğini açıkladı.
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Kaynak: DHA