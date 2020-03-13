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AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını duyurdu.
13.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:04
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını duyurdu.
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Kaynak: DHA