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Din İşleri Yüksek Kurulu: Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından, Cuma Namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler.
13.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:50
Din İşleri Yüksek Kurulu: Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından, Cuma Namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler. Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin, söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir
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Kaynak: DHA