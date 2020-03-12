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AK Parti'nin 3-4-5 Nisan 2020 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla ertelendi.
12.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:32
AK Parti'nin 3-4-5 Nisan 2020 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla ertelendi.
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Kaynak: DHA