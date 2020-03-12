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Kızılcahamam, AK Parti, Güncel

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AK Parti'nin 3-4-5 Nisan 2020 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla ertelendi.

12.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:32
FLAŞ

AK Parti'nin 3-4-5 Nisan 2020 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla ertelendi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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