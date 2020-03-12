FLAŞ AK Parti'nin 3-4-5 Nisan 2020 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla ertelendi.

AK Parti'nin 3-4-5 Nisan 2020 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla ertelendi.

Kaynak: DHA