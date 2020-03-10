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Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Güncel

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ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

10.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:31
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 ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Topuz'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "gizliliği ihlal etme "suçlarından  ise beraat talep edildi.

 


Kaynak: DHA

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