FLAŞ

FLAŞ

Emniyet Genel Müdürlüğü: Ülkemizde koronavirüs salgını görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak paylaşımlar tespit edilmiştir.

07.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:22
FLAŞ

: Ülkemizde koronavirüs salgını görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak paylaşımlar tespit edilmiştir. Halkı korkutma amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmalar başlatılmış olup en kısa sürede adli mercilere sevki sağlanacaktır.


Kaynak: DHA

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