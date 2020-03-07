FLAŞ

FLAŞ

Adalet Bakanlığı: Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ülke genelinde yeterli talebin olduğu her ceza ve infaz kurumuna kreş, anaokulu, lise ve mesleki ve teknik liseler açacağız. Yaklaşık 2 bin 500 öğretmenin istihdamı söz konusu.

07.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:21
FLAŞ

: Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ülke genelinde yeterli talebin olduğu her ceza ve infaz kurumuna kreş, anaokulu, lise ve mesleki ve teknik liseler açacağız. Yaklaşık 2 bin 500 öğretmenin istihdamı söz konusu.


Kaynak: DHA

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