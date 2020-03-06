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Ticaret Bakanı Pekcan'dan koronavirüs nedeniyle 'paket tur iptali' açıklaması : Vatandaşlarımız tarafından daha önce satın alınan paket turun koronavirüs salgını nedeniyle iptalinde, turun nereye olduğu belirleyici olacaktır.
Ticaret Bakanı Pekcan'dan koronavirüs nedeniyle 'paket tur iptali' açıklaması : Vatandaşlarımız tarafından daha önce satın alınan paket turun koronavirüs salgını nedeniyle iptalinde, turun nereye olduğu belirleyici olacaktır. Satın alınan paket tur, Çin, İran, Irak veya İtalya gibi uçuşları durdurulan veya seyahat uyarısında bulunulan bir ülkeye yönelik ise mücbir sebep olarak değerlendirilecektir ve tüketicimiz seyahatine 30 günden az bir süre kalsa da, paket turu iptal edebilecektir
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Kaynak: DHA