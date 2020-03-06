06.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:04

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz.

Kaynak: DHA