Dışişleri Bakanlığı: Öcalan'a fahri hemşirelik verilmesi utanç vericidir
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Dışişleri Bakanlığı: Öcalan'a fahri hemşirelik verilmesi utanç vericidir

Dışişleri Bakanlığı: İtalya'nın Fossalto Belediyesi'nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olması bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir.

06.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:07
Dışişleri Bakanlığı: Öcalan'a fahri hemşirelik verilmesi utanç vericidir

: 'nın Fossalto Belediyesi'nce teröristbaşı 'a fahri hemşehrilik verilmiş olması bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir.

Kaynak: DHA

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