Dışişleri Bakanlığı: Öcalan'a fahri hemşirelik verilmesi utanç vericidir

06.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:07

Dışişleri Bakanlığı: İtalya'nın Fossalto Belediyesi'nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olması bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir.

Kaynak: DHA