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Adalet Bakanlığının Cumhuriyet Başsavcılıklarına genel bir talimat göndererek kadın hükümlü ve tutukluların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmesine imkan sağlanacağı duyuruldu.

06.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:32
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Adalet Bakanlığının Cumhuriyet Başsavcılıklarına genel bir talimat göndererek kadın hükümlü ve tutukluların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmesine imkan sağlanacağı duyuruldu. 


Kaynak: DHA

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