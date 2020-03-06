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Dışişleri Bakanlığı, bazı yabancı ülkelerde görülen koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

06.03.2020 07:47 | Son Güncelleme: 06.03.2020 07:47
FLAŞ

Dışişleri Bakanlığı, bazı yabancı ülkelerde görülen koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ' Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ülkemizde bir vakaya rastlanmamış olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler bağlamında Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili diğer makamların tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelenmesi uygun bulunmuştur" denildi.


Kaynak: DHA

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