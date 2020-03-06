FLAŞ
Milli Savunma Bakanlığı: "Bahar Kalkanı Harekatı'nda 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16: 00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır.
06.03.2020 01:45 | Son Güncelleme: 06.03.2020 01:45
Milli Savunma Bakanlığı: "Bahar Kalkanı Harekatı'nda 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16: 00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır."
Kaynak: DHA