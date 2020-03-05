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MSB: Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edildi, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi.

05.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:53
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MSB: gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edildi, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi. 


Kaynak: DHA

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