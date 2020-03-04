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MSB: Bahar Kalkanı Harekat alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.
04.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:52
MSB: Bahar Kalkanı Harekat alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir.
Kaynak: DHA