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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı) 1500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 500 TL 1500-2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL 2500 TL ve üzeri olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmasını kararlaştırdık.
04.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:49
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı)
1500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 500 TL
1500-2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL
2500 TL ve üzeri olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmasını kararlaştırdık.
Kaynak: DHA