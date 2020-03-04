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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı) 1500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 500 TL 1500-2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL 2500 TL ve üzeri olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmasını kararlaştırdık.

04.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:47
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı) 

1500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 500 TL 

1500-2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL 

2500 TL ve üzeri olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmasını kararlaştırdık. 


Kaynak: DHA

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