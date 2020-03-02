02.03.2020 23:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:58

MSB: İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, rejim unsurları tarafından 2 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Kaynak: DHA