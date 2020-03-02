02.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:23

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Egemen bir devlet olarak Türkiye bu hareketleri başlatmasaydı, terör örgütleri Urfa'ya, Kilis'e saldırırken hükümet ne yapıyor diye soracaklardı. Türkiye, sınırlarını korumak için bu harekatları yapmak durumundadır. Esed rejimiyle görüşülsün diye açıklamalar oluyor, Suriye Esed'in şahsi malı mıdır? Suriyeliler'in midir? Türkiye'nin bundan sonra daha fazla mülteci yükü taşıyacak hali kalmamıştır.

Kaynak: DHA