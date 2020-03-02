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Sağlık Bakanı Koca "İtalya'da son dönemde giderek artışların olduğunu biliyoruz Irak'ta da belirgin bir artış söz konusu değilse de Çin ve İran'dan sonra İtalya ve Irak ile uçuşlarımızı cumartesi gecesinden beri durdurmuş ve sınırlarımızı kapatmış olduk"

02.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:37
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Sağlık Bakanı Koca "İtalya'da son dönemde giderek artışların olduğunu biliyoruz Irak'ta da belirgin bir artış söz konusu değilse de Çin ve 'dan sonra İtalya ve Irak ile uçuşlarımızı cumartesi gecesinden beri durdurmuş ve sınırlarımızı kapatmış olduk"


Kaynak: DHA

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