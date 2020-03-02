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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur.

02.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:22
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Ticaret Bakanı : Bugün saatlerinde Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet,ailesi ve sevenlerine başsağlığı,yaralı personelimize acil şifalar diliyorum.


Kaynak: DHA

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