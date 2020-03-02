02.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:22

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet,ailesi ve sevenlerine başsağlığı,yaralı personelimize acil şifalar diliyorum.

Kaynak: DHA