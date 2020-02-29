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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

29.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:44
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Cumhurbaşkanı , Konseyi Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederken, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.


Kaynak: DHA

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