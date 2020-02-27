27.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:35

Devlet Bahçeli: "Türk milleti İdlib ve Libya'da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır. Bu mücadelenin mebde ve menşei imanlı millet ruhudur. Aklen, ahlaken, hukuken, vicdanen ve tarihen Türk devletinin duruşu Hak'tan yanadır ve doğrudur."

Kaynak: DHA