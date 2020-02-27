27.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:14

İçişleri Bakanlığı : Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit GÜLEÇ Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47' nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kaynak: DHA