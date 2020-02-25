flaş

flaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin 4. Olağan Kongresinde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23.02.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlattı.

25.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:27
flaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: (HDP)'nin 4. Olağan Kongresinde, 'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23.02.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler