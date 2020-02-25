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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin 4. Olağan Kongresinde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23.02.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlattı.
25.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:27
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin 4. Olağan Kongresinde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23.02.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA