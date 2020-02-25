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Sağlık Bakanı Koca: Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır.

25.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:42
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Sağlık Bakanı Koca: Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz.


Kaynak: DHA

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