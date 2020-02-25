25.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:42

Sağlık Bakanı Koca: Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz.

Kaynak: DHA