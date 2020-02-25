25.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'dan heyet yarın ülkemize gelecek fakat bu hafta sonu yapılan görüşmeler ile ilgili ise Macron, Merkel, Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil fakat bizim sayın Putin ile belirlediğimiz tarih en kötü 5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konu olabilir. Telefonun ötesine geçip yüzyüze bu görüşmeleri yapacağız.

Kaynak: DHA