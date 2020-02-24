24.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:59

MSB: Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA