24.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:14

MSB: Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerde, silahlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.

Kaynak: DHA