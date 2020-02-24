flaş

flaş

MSB: Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerde, silahlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.

24.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:14
flaş

MSB: Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerde, silahlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler