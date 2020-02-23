23.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:06

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan COVID-19 (Yeni Koronavirüs) salgınıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları vasıtasıyla gereken bütün önlemleri almaktadır. Salgının ülke sınırları içerisine bulaşmaması için tüm çalışmalar ve tedbirler titizlikle yürütülmektedir. Elde edilen en güncel verilere göre, ülkemizde herhangi bir COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakası görülmedi.

Kaynak: DHA