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Sağlık Bakanlığı: İran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van Başkale'de de hasara yol açtı.

23.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:56
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: 'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki , Van 'de de hasara yol açtı. Depremden hemen sonra bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibimizi sevk ettik. 7 kişinin hayatını kaybettiği depremde 21 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 8 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. 

 


Kaynak: DHA
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