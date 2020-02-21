21.02.2020 19:31 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulamış; İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.

Kaynak: DHA