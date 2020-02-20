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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: (Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğrayan Pegasus Havayolları'na ait uçakla ilgili) Oluşturulan söz konusu grup, benzer kazaların önlenmesine yönelik tavsiyelerin de yer alacağı kaza inceleme raporuna yönelik çalışmalarına...

20.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:15
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: ( Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğrayan Havayolları'na ait uçakla ilgili) Oluşturulan söz konusu grup, benzer kazaların önlenmesine yönelik tavsiyelerin de yer alacağı kaza inceleme raporuna yönelik çalışmalarına devam etmekte olup, ön raporu bir ay içinde hazırlayacak, daha sonra ise Nihai Raporu tamamlayacaktır.


Kaynak: DHA
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