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Dışişleri Bakanlığı'ndan bazı Schengen bölgesi üyesi ülkelere vize muafiyeti açıklaması: "Avrupa Birliği Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik...

20.02.2020 07:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 07:40
FLAŞ

'ndan bazı Schengen bölgesi üyesi ülkelere vize muafiyeti açıklaması:

" Schengen bölgesi üyelerinden , Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır."


Kaynak: DHA
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