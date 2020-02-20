20.02.2020 07:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 07:40

Dışişleri Bakanlığı'ndan bazı Schengen bölgesi üyesi ülkelere vize muafiyeti açıklaması:

"Avrupa Birliği Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır."

Kaynak: DHA