18.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:46

İbrahim Kalın: (Rusya ile müzakereler) Müzakerelerden bizi tatmin edici bir sonuç çıkmadı şu ana kadar, bize sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik. Bizim için önemli olan askeri gözlem noktalarımızın belirlediği sınırların esas kabul edilmesidir ve rejimin saldırıların bir an önce son erdirmesidir. Askerlerimize yönelik saldırı gerçekleşirse kim yaptı diye bir şeye girmeden gerekli cevap en sert şekilde verilecektir.

Kaynak: DHA