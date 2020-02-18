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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ soruşturmasında FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1'i Yarbay, 3'ü Teğmen aktif görevli olmak üzere 8;
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ soruşturmasında FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1'i Yarbay, 3'ü Teğmen aktif görevli olmak üzere 8; (16 Aktif, 6 İhraç, 9 Emekli, 3 İstifa, 1 Naklen Tayin (Sağlık Bakanlığı), 35 Astsubay toplam 43 asker şahıs hakkında, Ankara merkezli 15 ilde gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 24 şüpheli yakalandı.