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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ soruşturmasında FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1'i Yarbay, 3'ü Teğmen aktif görevli olmak üzere 8;

18.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:52
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'ndaki FETÖ soruşturmasında FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1'i Yarbay, 3'ü Teğmen aktif görevli olmak üzere 8;  (16 Aktif, 6 İhraç, 9 Emekli, 3 İstifa, 1 Naklen Tayin (Sağlık Bakanlığı), 35 Astsubay toplam  43 asker şahıs hakkında, Ankara merkezli 15 ilde gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 24 şüpheli yakalandı. 


Kaynak: DHA
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