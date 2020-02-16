FLAŞ

FLAŞ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinin Kaşkol bölgesinde saat 21: 02'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

16.02.2020 21:19 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:19
FLAŞ

Boğaziçi Üniversitesi verilerine göre 'ın Başkale ilçesinin Kaşkol bölgesinde saat 21: 02'de 4,7 büyüklüğünde bir meydana geldi. AFAD verilerine göre ise İran'ın Khoy şehrinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, Van başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler