15.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğu ifade edilerek, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi de vurgulandı. İki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kaldı.

Kaynak: DHA