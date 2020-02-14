14.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Çin Vuhan'dan tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem süreleri dolan vatandaşları ziyaret ettikten sonra) 14 günlük karantina sürecini geçirdiler. Herkesls ayrı ayrı ilgilenildi. Bundan sonra normal hayatlarına devam ediyor olacaklar. Herhangi bir takip gerekmiyor.

Kaynak: DHA