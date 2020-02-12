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DIŞİŞLERİ Bakanlığı kaynakları: BE Jeffrey görüşmede şehit olan askerlerimiz için ABD hükümetinin taziye dileklerini iletti.

12.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:43
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı kaynakları: BE Jeffrey görüşmede şehit olan askerlerimiz için ABD hükümetinin taziye dileklerini iletti. ABD'nin NATO Mütteki TR'nin yanında olduğunu tekrarladı.Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal 'te sahada giderek kötüleşen durum ve son gelişmeler hakkında bilgi verdi. İdlip'te Astana ve Soçi kapsamında varılan mutabakatların uygulanmasına atfettiğimiz önemi vurguladı. 

 


Kaynak: DHA
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