12.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erdoğan: (İlker Başbuğ'un sözleri üzerine) Tüm milletvekillerimizin derhal dava açması önemlidir. Buradan soruyorum. Eski Genelkurmay Başkanı, bir diğer genel başkanı ile bildiri hazırladılar. Bu bildiri yetmez. Her ikisinin de Genelkurmay Başkanlığı döneminde söylesinler. Biz şu kadar Fetöcü subayı ordudan ihraç ettik çıkıp bunu söylesinler. Bu görev benim değil sizin görevinizdi. Niye ihraç etmediniz?

Kaynak: DHA