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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 haberleşme uydumuzla 118 ülkede 3 milyar kişiye yayıncılık hizmeti verilmesine imkan tanıyoruz.

10.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 haberleşme uydumuzla 118 ülkede 3 milyar kişiye yayıncılık hizmeti verilmesine imkan tanıyoruz. 5A'yı bu yılın sonuna doğru uzaya fırlatıyoruz, Türksat 5B'yi de önümüzdeki yıl uzaya gönderiyoruz. Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı, 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz. Böylece Türkiye dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri haline gelmiş olacak.


Kaynak: DHA
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