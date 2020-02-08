500 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Erzurum kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, Terör Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu Bager kod adlı Ömer Oran silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirilmiştir.
08.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:49
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Erzurum kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, Terör Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu Bager kod adlı Ömer Oran silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kaynak: DHA