FLAŞ
Haberler » Güncel » FLAŞ - Haber

FLAŞ

Kalın: (Filistin Barış Planı) Bu planın barış ve çözüm planı olmadığı açık bir şekilde görülüyor Bu plan iki devletli çözüm tamamen ortadan kaldırmaktadır.

06.02.2020 19:59 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:59
FLAŞ

Kalın: ( Barış Planı) Bu planın barış ve çözüm planı olmadığı açık bir şekilde görülüyor Bu plan iki devletli çözüm tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bir mahrumiyet yok etme planıdır. Bu plan yeni değildir, Ariel Şaron'un planıdır. İnsansız topraksız tarihsiz devletsiz bir Filistin hayal etmektedirler. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler