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İçişleri Bakanlığı: Bursa'da 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine durdurulan 2 şahsın şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahıslara yaptıkları sorgulamada, H.D. ve F.K isimli şahısların PKK/KCK terör örgüt mensupları olduğunu tespit etti.

06.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:04
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: Bursa'da 155 imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine durdurulan 2 şahsın şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahıslara yaptıkları sorgulamada, H.D. ve F.K isimli şahısların PKK/KCK terör örgüt mensupları olduğunu  tespit etti. Şahısların Nilüfer ilçesinde gömdükleri patlayıcılara da  ulaşıldı.


Kaynak: DHA
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