06.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:08

İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu; 1' i Terörden Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Listede olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi.

Kaynak: DHA