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AFET ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı: Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 26 kişi hayatını kaybetti; 53 kişi ise yaralandı.

05.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:29
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AFET ve Acil Durum () Yönetimi Başkanlığı: Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 26 kişi hayatını kaybetti; 53 kişi ise yaralandı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. 


Kaynak: DHA
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