FLAŞ
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 26 canımızı yitirdik
Haberler » Güncel » FLAŞ - Haber

FLAŞ

AFAD: (VAN'DA İKİNCİ KEZ ÇIĞ DÜŞEN BÖLGEYLE İLGİLİ OLARAK) Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi.

05.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:31
FLAŞ

: (VAN'DA İKİNCİ KEZ ÇIĞ DÜŞEN BÖLGEYLE İLGİLİ OLARAK) Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK)  ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler