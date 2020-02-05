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FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 26 canımızı yitirdik
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Van'da meydana gelen çığ felaketinde şu an hastanelerimize cesetleri getirilen vatandaşlarımızın sayısı 18, ve hastanelerimizde 29 yaralının tedavi edildiğini söylemek istiyorum.

05.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:30
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Van'da meydana gelen çığ felaketinde şu an hastanelerimize cesetleri getirilen vatandaşlarımızın sayısı 18, ve hastanelerimizde  29 yaralının tedavi edildiğini söylemek istiyorum. Ölü sayısı artabilir. Yaralıların da sayısının artabileceğini tahmin ediyoruz.


Kaynak: DHA
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