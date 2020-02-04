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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

04.02.2020 22:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade ederek, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Görüşmede, Suriye ve Libya'daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkiler de ele alındı.


Kaynak: DHA
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